تساوی در هفته دوم لیگ برتر؛
تقسیم امتیازات میان آلومینیوم و چادرملو
نبرد تیمهای فوتبال آلومینیوم و چادر ملو اردکان در اراک برنده نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور و از هفته دوم تیم فوتبال آلومینیوم به تساوی بدون گل مقابل میهمان خود چادر ملو اردکان رضایت داد.
در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک و در حضور تماشاگران برگزار شد با وجود حملات دو تیم توپی از خط دروازهها عبور نکرد تا آلومینیوم با احتساب پیروزی هفته اول خود مقابل استقلال خوزستان ۴ امتیازی شود و چادر ملو پس از شکست هفته اول مقابل سپاهان با این تساوی تک امتیاز خود در فصل جدید را دشت کند.
بدین ترتیب اراکیها در هفته سوم این رقابتها یکشنبه اول شهریور در قزوین به مصاف شمس آذر میروند.