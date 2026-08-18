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مردم غیور و مقتدر استان خوزستان، در صدوهفتادمین شب از خیابانهای شهر تجمع کردند و خونخواهی رهبر شهید و لبیک با رهبر معظم انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، صدوهفتادمین شب تجمعات مردمی در نقاط مختلف کشور از جمله استان خوزستان، صحنهای از اقتدار، اتحاد و همبستگی ملت ایران است، مردمی که با حضور مستمر خود، بار دیگر بر ایستادگی در کنار مقام معظم رهبری و حفظ انسجام ملی تأکید کردند.
این حضور شبانه، پیام روشنی از عزم و اراده مردم برای دفاع از ایران و پاسداری از عزت و استقلال کشور به همراه دارد.
۱۷۰ شب حضور و تجمع مردمی، نمادی از تداوم یک حرکت متحدانه و لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ حضوری که نشان میدهد مردم ایران در بزنگاههای حساس، با وجود همه فشارها و تهدیدها، میدان را ترک نمیکنند و با اتحاد و اقتدار در صحنه میمانند.