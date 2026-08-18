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مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران در مصلای تهران

مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور خیل عاشقان آن امام شهید برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۲۱:۳۶
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برچسب ها: رهبر شهید ، مراسم چهلم ، مصلی تهران
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