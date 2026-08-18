

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹:۲۰ سه شنبه تیم پیکان در خانه میزبان گل گهر سیرجان بود و در پایان با تساوی بدون گل این دیار به پایان رسید.

شاگردان مهدی رحمتی با یک امتیاز این دیدار در جدول لیگ برتر چهار امتیازی شدند.

در مقابل تیم ساکت الهامی تک امتیاز فصل خود را کسب کردند.





ترکیب گل‌گهر سیرجان:

فرزین گروسیان، میلاد کر، مسیح زاهدی، سهیل صحرایی، پدرام قاضی‌پور، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، مهدی گودرزی، محمدامین کاظمیان، محمد علی‌نژاد و مجید علیاری.

ترکیب پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، ثائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی.