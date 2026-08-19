به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اعلام کرد: مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان یک واحد صنفی فروش پوشاک در یکی از خیابان‌های اصلی شهر اصفهان به دلیل عرضه پوشاک دارای تصاویر نامتعارف و مغایر با ضوابط صنفی و قانونی مهروموم کرد.

در پی انتشار تصاویر برخی پوشاک عرضه‌شده در یک واحد صنفی در فضای مجازی و بازتاب گسترده و منفی آن، موضوع در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این واحد صنفی اقدام به عرضه تی‌شرت‌هایی با تصاویر و طرح‌های مغایر با ضوابط و مقررات صنفی کرده است.

در ادامه و با دستور مرجع قضایی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از این واحد صنفی بازرسی کردند که تعدادی از اقلام مذکور کشف و توقیف شد.

همچنین با توجه به تخلف صورت‌گرفته، واحد صنفی متخلف مهروموم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات صنفی برای تمامی واحدهای صنفی الزامی است و پلیس در برابر عرضه و توزیع اقلامی که مغایر ضوابط قانونی و شئونات عمومی باشد، برابر قانون و با هماهنگی مرجع قضایی برخورد خواهد کرد.

پلیس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از مسیرهای رسمی به پلیس اطلاع دهند.

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