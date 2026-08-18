بازسازی حال و هوای ورود آزادگان سرافراز به میهن در کوهدشت
به مناسبت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن اسلامی، صحنه ورود این دلاورمردان به میدان امام (ره) شهرستان کوهدشت بازسازی و یاد و خاطره سه شهید غریبِ دوران اسارت گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
، در آیین ویژهای که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، جمعی از آزادگان سرافراز، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم ولایتمدار در شهرستان کوهدشت برگزار شد، خاطرات روزهای بازگشت پرستوهای مهاجر به میهن اسلامی بازخوانی شد.
در این مراسم، با بازسازی نمادین لحظه ورود آزادگان به میدان امام (ره)، فضای معنوی شهر به عطر ایثار و مقاومت آکنده شد. شرکتکنندگان در این تجمع، ضمن تجلیل از صبر و استقامت آزادگان، یاد و خاطره سه تن از شهدای غریب کوهدشت که در دوران اسارت به فیض شهادت نائل آمدند را گرامی داشتند.
سخنرانان این آیین با اشاره به نقش آزادگان در حفظ عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، تأکید کردند که استقامت این عزیزان در سیاهچالههای رژیم بعثی، درسی بزرگ برای نسل امروز در مسیر ایستادگی و خودباوری است.
این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تقدیر از آزادگان سرافراز کوهدشتی پایان یافت.