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براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان؛ شهرستان امیدیه با ثبت دمای ۴۹.۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس دادههای اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ثبت شد که امیدیه با ۴۹.۹ درجه، آغاجاری با ۴۹.۸ درجه و هندیجان با ۴۹.۵ درجه سانتیگراد در صدر جدول گرمای استان قرار گرفتند.
همچنین دمای بیشینه در بندر ماهشهر ۴۹.۲، رامشیر ۴۸.۸، آبادان ۴۸.۴، بهبهان ۴۸، رامهرمز ۴۸، کشاورزی اهواز ۴۸ و اهواز ۴۷.۹ درجه گزارش شد.
بر پایه این گزارش، دمای بیشینه در بستان ۴۷.۸، شوش ۴۷.۶، شوشتر و هویزه ۴۷.۳، صفیآباد دزفول ۴۷، شادگان، گتوند و هفتکل ۴۶.۷، مسجدسلیمان ۴۵.۷، حسینیه ۴۵.۶ و لالی ۴۵.۳ درجه ثبت شده است.
همچنین ایذه با ۴۳.۳ و دزپارت با ۳۷.۴ درجه سلسیوس کمترین دماهای بیشینه را در میان ایستگاههای مورد بررسی به خود اختصاص دادند.
میانگین دمای بیشینه ثبتشده در این ۲۳ ایستگاه ۴۷ درجه سانتیگراد اعلام شده است.