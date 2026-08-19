به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید عبدالرضا لقمانی، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در این نشست با اشاره به ضرورت تسریع در آماده‌سازی سایت ۶۷ هکتاری نهضت ملی مسکن گلپایگان افزود: با توجه به آغاز ساخت‌وساز و سکونت بخشی از متقاضیان، آسفالت معابر و ایجاد دسترسی مناسب برای ساکنان، از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی سایت است و باید این موضوع با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی سایت ۶۷ هکتاری از حدود ۱۴ ماه گذشته آغاز شده و در مرحله نخست، عملیات اجرای کانال پیرامونی و دفع آب‌های سطحی تکمیل شده است. پس از آن نیز عملیات آماده‌سازی معابر و زیرسازی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود ۴۰ درصد از سطح سایت زیرسازی شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به مشکلات مالی ط ح گفت: تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکار از مسائل اصلی ادامه عملیات آماده‌سازی سایت است و لازم است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، منابع مورد نیاز و مطالبات پیمانکار هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا عملیات اجرایی با وقفه مواجه نشود. در این نشست همچنین موضوع صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده و مطالبات پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت.

لقمانی همچنین تعیین تکلیف دفع آب‌های سطحی را یکی دیگر از موضوعات مهم سایت ۶۷ هکتاری عنوان کرد و گفت: کانال پیرامونی سایت اجرا شده و آب‌های سطحی تا بخش پایینی سایت هدایت شده است، اما ادامه مسیر انتقال آب تا رودخانه نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی دستگاه‌های متولی است.

وی ادامه داد: برای ادامه مسیر دفع آب‌های سطحی، سه گزینه مطرح شده است که مقرر شده با بررسی شرایط و انتخاب گزینه مناسب، مختصات مسیر در اختیار مشاور قرار گیرد تا مطالعات و طراحی سازه‌های مورد نیاز انجام شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های سایت نیز افزود: در بخش‌هایی که ساخت‌وساز انجام شده، زیرساخت‌های آب، برق و گاز تأمین شده است، اما در برخی محدوده‌ها به دلیل ادامه عملیات ساخت‌وساز و حفاری‌های مربوط به انشعابات، تکمیل جدول‌گذاری و آسفالت نهایی نیازمند پیشرفت بیشتر عملیات ساختمانی و نهایی شدن انشعابات است.

لقمانی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گلپایگان گفت: ۵۰۱ قطعه زمین برای احداث یک‌هزار و ۴۵۹ واحد مسکونی در این شهرستان اختصاص یافته است که تاکنون ۳۳۸ متقاضی تخصیص زمین شده اند و از این تعداد ۲۲۸ نفر موفق به دریافت پروانه ساخت شده‌اند.

وی افزود: حدود ۱۹۵ متقاضی عملیات ساخت را آغاز کرده‌اند، ۱۰۸ نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند، ۱۷۷ متقاضی در مرحله تکمیل فونداسون و ۴۲ متقاضی نیز در مرحله تکمیل اسکلت ساختمان هستند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی سایت برای ادامه روند ساخت‌وساز و بهره‌مندی متقاضیان از واحدهای مسکونی است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: رفع موانع مالی، تکمیل آماده‌سازی و زیرسازی، تسریع در آسفالت معابر و تعیین تکلیف مسیر دفع آب‌های سطحی باید به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا روند اجرای نهضت ملی مسکن در گلپایگان شتاب گرفته و متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از نتایج اقدامات انجام‌شده بهره‌مند شوند.