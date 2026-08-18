رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: بسته شرایط اضطرار ترخیص کالا در گمرک در آستانه دائمی شدن است، با تصویب این بسته گشایشی در ترخیص کالا‌ها اتفاق خواهد افتاد.

آقای فرود عسگری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: ما برای خروج کالا از گمرکات، بسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی داشتیم که آن بسته اکنون تا پایان شهریور تمدید شده است.

رئیس کل گمرک ایران گفت: بر اساس مصوبه شرایط اضطرار، برای خروج کالا از گمرک در حوزه‌های مختلف از کالا‌های اساسی گرفته تا مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید، تسهیلاتی ایجاد شده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه که تا پایان شهریور اعتبار دارد، در زمینه تودیع ضمانت‌نامه بابت حقوق ورودی و مالیات مشکلی وجود ندارد و همه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان می‌توانند کالای خود را اظهار و از تسهیلات این مصوبه برای ترخیص کالا استفاده کنند.

عسگری با بیان اینکه اکنون مانعی برای ترخیص کالا وجود ندارد، گفت: در تلاش هستیم این مصوبه را به یک قانون دائمی تبدیل کنیم.

وی افزود: در همین راستا لایحه‌ای در حال تدوین است که بخش عمده آن در ستاد ملی گذر با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به دولت ارسال خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: بخشی از این لایحه به ورود کالا بدون انتقال ارز مربوط می‌شود که از محل عرضه ارز توسط خود اشخاص و یا واردات در مقابل صادرات انجام خواهد شد. همچنین موضوع منشأ ارز نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و قرار است هفته آینده در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود.

عسگری گفت: این بسته در مجموع حدود ۸ تا ۹ ماده قانونی و ۳۰ تبصره دارد که ۲۵ تبصره آن نیازمند تصویب دولت است و با پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور، امیدواریم این بسته به نتیجه برسد.

وی افزود: پنج مورد از مفاد این بسته نیز نیازمند مجوز مراجع بالاتر است که در صورت تصویب، زمینه دائمی شدن این بسته و رفع بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه تجارت فراهم خواهد شد.

هدف؛ توقف‌نکردن کالا در مرز‌ها

رئیس کل گمرک ایران گفت: هدف اصلی این بسته و لایحه این است که هیچ کالایی در مرز متوقف نشود؛ چرا که مرز محل عبور و گذر کالا است.

وی افزود: با توجه به اینکه در بیشتر استان‌ها گمرک وجود دارد، می‌توان بخش عمده کنترل‌های نهایی را در گمرکات انجام داد. همچنین کالا‌های متعلق به واحد‌های تولیدی و فعالان تجاری که دارای انبار اختصاصی هستند، می‌تواند مستقیماً از مرز به این انبار‌ها منتقل شود.

عسگری ادامه داد: این اقدام می‌تواند بخشی از هزینه‌های تخلیه، بارگیری، انبارداری و بیمه را کاهش دهد و در نهایت به کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل تجارت کمک کند.

ثبت سفارش تلفن همراه از سر گرفته می‌شود

رئیس کل گمرک ایران همچنین درباره ثبت سفارش تلفن همراه گفت: خبر خوبی در این زمینه داریم و امیدواریم ثبت سفارش تلفن همراه دوباره انجام شود و با این اقدام وزارت صمت، شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در بازار باشیم.

عسگری درباره وضعیت خروج کامیون‌ها از مرز بازرگان نیز گفت: بخشی از این موضوع در حوزه گمرک است و در همین زمینه با طرف ترک مذاکراتی انجام داده‌ایم.

وی افزود: در ابتدا طرف ترک ظرفیت پذیرش حدود ۲۰۰ کامیون در روز را اعلام کرده بود که در مذاکرات با رئیس گمرک ترکیه، این ظرفیت به ۳۰۰ کامیون در روز افزایش یافت.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: برای افزایش این ظرفیت به ۵۰۰ کامیون در روز، وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر تجارت ترکیه مذاکراتی داشته و پیگیری موضوع نیز به گمرک واگذار شده است.

وی گفت: در حال رایزنی هستیم تا با همکاری طرف ترک، ظرفیت پذیرش کامیون‌ها به ۵۰۰ دستگاه در روز برسد و در این صورت، صف کامیون‌ها در مرز بازرگان شکسته و از توقف کالا در این مرز جلوگیری خواهد شد.

عسگری افزود: ۲۳۱ نقطه گمرکی و ۱۴۰ گمرک رسمی مرزی در کشور فعال است.