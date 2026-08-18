مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت انطباق عرضه مسکن با تحولات اجتماعی، مسکن استیجاری و اجتماعی را از راهکار‌های مؤثر برای پاسخ به نیاز‌های جدید خانوار‌ها و رونق بازار مسکن دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تغییرات جمعیتی و اجتماعی، الگوی مصرف مسکن را در کشور تغییر داده و عرضه باید متناسب با این تحولات بازطراحی شود.

نرگس رزبان در نشست «گسست عرضه و تقاضای مسکن در ایران» افزود: بخش مسکن طی دو دهه گذشته یکی از محورهای مهم اقتصاد کشور بوده و بیش از ۱۵۰ رشته فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت را حدود ۴۰ درصد و سهم اشتغال مستقیم آن را حدود ۱۲ درصد اعلام کرد.

رزبان، طولانی بودن دوره ساخت، افزایش هزینه‌های تولید و نقدشوندگی پایین را از مهم‌ترین موانع عرضه در بازار مسکن برشمرد.

وی گفت: رکود بازار مسکن بیشتر ناشی از کاهش تعداد معاملات است و الزاماً به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین پایین بودن درآمد خانوارها، افزایش هزینه ساخت و رشد درآمد کمتر از تورم را از عوامل محدودکننده تقاضای مؤثر دانست.

رزبان با اشاره به تجربه کشورهای آلمان، ژاپن، سوئد و کره جنوبی افزود: کاهش بعد خانوار، افزایش شهرنشینی، گسترش اجاره‌نشینی و رواج دورکاری، نیاز به واحدهای کوچک‌تر و انعطاف‌پذیرتر را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: این تغییرات اجتماعی در ایران نیز در حال شکل‌گیری است و سیاست‌های مسکن باید با واقعیت‌های جدید جامعه هماهنگ شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، تنوع‌بخشی به الگوهای مالکیت و اجاره را ضروری دانست و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در زمینه مسکن اجتماعی را مورد تأکید قرار داد.

رزبان گفت: توسعه مسکن استیجاری و اجتماعی می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به نیاز گروه‌های مختلف، به کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا و رونق بازار مسکن کمک کند.