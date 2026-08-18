نماینده ولی فقیه در استان کردستان در سومین و آخرین روز از آیین اختتامیه سی و نهمین اجلاسیه روسای آموزش و پرورش با اشاره به برخی از ویژگی‌ها و اخلاقیات پیامبر عظیم و الشان اسلام ، مطالعه را برای دانش آموزان راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی برخورد مناسب و پرهیز از سخت گیری، مطالعه و علم و دانش به روز و آگاهی و بصیرت را از مهمترین ویژگی‌های معلمان واقعی برشمرد و گفت: در کنار این مسائل آموزش و پرورش باید وطن دوستی و تلاش برای رشد و توسعه کشور را در صدر آموزش‌های خود در مدارس قرار دهید

حشمتیان مشاور و نماینده وزیر آموزش و پرورش هم در این اجلاسیه با اشاره به اینکه پروژه مهر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش است گفت: مهر ماه امسال مدارس کل کشور پذیرای دانش آموزان به صورت حضوری خواهد بود.

حسینی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت ۱۲۶ مدرسه در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شد که با تمام تلاش مشغول بازسازی و مرمت این مدارس و اماده شدن آنها برای مهرماه امسال هستیم.

سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور بامحوریت بررسی برنامه‌های سال تحصیلی جدید و آمادگی برای بازگشایی مدارس برگزار شد.