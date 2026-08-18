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اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، به مناسبت ۲۶ مرداد؛ سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، با برگزاری مسابقات رالی خانوادگی، از ایثارگران و خانوادههای آنان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی و همزمان با ایام اربعین رهبر معظم انقلاب، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم مسابقات فرهنگی-ورزشی رالی خانوادگی را با حضور آزادگان سرافراز قمی برگزار کرد.
در این رویداد ورزشی که با هدف تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای آزادگان برگزار شد، بیش از ۷۰ خانواده در مسیرهای تعیینشده به رقابت پرداختند. مسیر این مسابقه از بلوار جمهوری آغاز شده و با عبور از محدوده رودخانه و بخش عوارضی اتوبان قم-تهران ادامه یافت و در نهایت، شرکتکنندگان در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) به پایان مسابقه رسیدند.
این برنامه که با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی و یادآوری عظمت ایثارگران برگزار شد، با استقبال شرکتکنندگان همراه بود.