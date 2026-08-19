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با حضور گروه جهادی یاوران مهدی(عج)به بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان ورزنه خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان ورزنه گفت: این خدمات تخصصی با هدف ارتقای سلامت اقشار نیازمند و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مدت دو روز در شهرستان ورزنه ارائه شد.
محمد محسنی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورزنه افزود: این گروه جهادی متشکل از تیم تخصصی دندانپزشکی و پزشکان متخصص و عمومی در حوزههای مامایی، پزشکی عمومی، قلب و عروق، پوست و مو، طب سنتی، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده و حقوقی بود که علاوه بر خدمات درمانی، کارگاه مهدویت، خدمات رایگان دارویی و بخش گل و گیاه را نیز برای جامعه هدف برگزار کرد.
وی با تاکید بر نقش گروههای جهادی در خدمترسانی به مناطق کمتر برخوردار، ادامه داد: ارائه خدمات تخصصی بهویژه در حوزه پزشکی و دندانپزشکی، علاوه بر کاهش هزینههای درمانی خانوادههای نیازمند، زمینه ارتقای سلامت و افزایش رضایتمندی مددجویان را فراهم کرده و جلوهای ارزشمند از همدلی، مسوولیتپذیری اجتماعی و مشارکت خیرخواهانه در خدمت به محرومان را به نمایش گذاشت.