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مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید ایران در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، با همکاری دفتر نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان، مراسم گرامیداشت چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید ایران، با حضور مردم، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
این مراسم پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در مصلای مهدیه امام خمینی اهواز برگزار دعای پرفیض کمیل نیز قرائت میشود.
به منظور تسهیل حضور شهروندان، هماهنگی برای اعزام اتوبوسهای ویژه از مراکز فرهنگی اهواز در نظر گرفته شده است و مراکز فرهنگی، در غرب اهواز برای هماهنگی اتوبوسهای ویژه، با آقای خدری به شماره ۰۹۰۳۸۳۱۳۶۰۹ و در شرق اهواز با آقای غلامحیدر به شماره ۰۹۱۶۷۷۷۹۳۷۳ تماس بگیرند.
حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ در حملات صهیونیستی-آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.