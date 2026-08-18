شرکت آب و فاضلاب اصفهان در اطلاعیه‌ای، قطعی آب امشب بیست و هفتم مرداد در برخی خیابان‌های اصفهان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، به دلیل انجام عملیات تعمیرات خط انتقال آب، ساکنان مناطق شهرک حکمتیان، گل نرگس، هفتون، پروین، سپیده کاشانی، عسگریه و خیابان ۲۴ متری دوم از ساعت ۲۲ امشب ۲۷ مردادماه تا ساعت ۶ صبح فردا چهارشنبه ۲۸ مردادماه با قطع و یا کاهش فشار آب مواجه خواهند شد.

بر همین اساس از شهروندان درخواست می‌شود نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز و مدیریت مصرف بهینه آب، کارکنان این شرکت را در تامین پایدار آب یاری رسانند.