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رئیس مجلس شورای اسلامی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکاییها فکر میکنند با فشار آوردن بیشتر به ایران میتوانند امتیازهایی بگیرند که هرگز بخشی از متن تفاهم نبوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکاییها فکر میکنند با فشار آوردن بیشتر به ایران میتوانند امتیازهایی بگیرند که هرگز بخشی از متن تفاهم نبوده است.
بسنت (وزیر خزانهداری) و هگست (وزیر جنگ) اصلا در حد و اندازهٔ این کارها نیستند. منتظر نباشید که این تیم دلقکها معجزه کنند و مثل شعبدهبازها ناگهان خرگوشی از کلاهشان بیرون بکشند و شما را از بحرانی که با دست خودتان درست کردهاید بیرون بکشند.