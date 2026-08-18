تفاهم‌نامه ساخت یک مدرسه سه‌کلاسه در شاندرمن و یک مدرسه ۱۲ کلاسه در رشت با مشارکت یکی از بانک‌ها، میان اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، آموزش و پرورش و مجمع خیران مدرسه‌ساز گیلان به امضا رسید.

امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه در رشت و شاندرمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تفاهم‌نامه ساخت دو فضای آموزشی جدید در استان، با حضور استاندار گیلان و با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه‌های اقتصادی منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، خانواده خیر مدرسه‌ساز زنده‌یاد روحبخش امیراحمدی ساخت یک مدرسه سه‌کلاسه در شاندرمن را بر عهده خواهد داشت؛ اقدامی خیرخواهانه که در راستای توسعه عدالت آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب تحصیل برای دانش‌آموزان منطقه انجام می‌شود.

همچنین در قالب این تفاهم‌نامه، یک مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر رشت با مشارکت یکی از بانک‌ها ساخته خواهد شد که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت فضا‌های آموزشی و پاسخگویی به نیاز‌های دانش‌آموزان این شهر داشته باشد.

استاندار گیلان در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با قدردانی از خانواده زنده‌یاد روحبخش امیراحمدی، مجمع خیرین مدرسه‌ساز و یکی از بانک‌ها، مشارکت خیرین و مجموعه‌های اقتصادی در مدرسه‌سازی را نمونه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده استان دانست.

وی با تأکید بر اینکه توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی از اولویت‌های استان است، خواستار تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مجموعه‌های اقتصادی برای تسریع در احداث و تکمیل مدارس مورد نیاز گیلان شد.

این تفاهم‌نامه میان اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اداره‌کل آموزش و پرورش و مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان گیلان منعقد شده است.