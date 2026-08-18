سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت مجلس با انتقاد از روند واگذاری‌ معادن و دارایی های دولتی، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این واگذاری ها در قالب تسویه بدهی‌های دولت انجام شده و به جای بخش خصوصی واقعی، به مجموعه‌های غیر دولتی و نهاد‌های عمومی واگذار شده است.

آقای محسن زنگنه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما افزود: در فهرست دریافت‌کنندگان این واگذاری‌ها، مجموعه‌هایی مانند شستا، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های عمومی غیر دولتی قرار دارند.

وی با اشاره به آمار واگذاری‌ها تصریح کرد: از حدود هزار همت واگذاری انجام‌شده، کمتر از ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده و حدود ۳ درصد نیز در قالب سهام عدالت واگذار شده است؛ یعنی مجموع سهم بخش واقعی و سهام عدالت حدود ۱۲ درصد بوده و بیش از ۸۰ درصد واگذاری‌ها به بخش‌های غیر دولتی، خصولتی و نهاد‌هایی رسیده که در قالب رد دیون دولت دریافت‌کننده بوده‌اند.