

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر اظهار داشت: مسابقه فردا بسیار مهم است و یکی از فینال‌های ماست. باید تمام دیدار‌ها را به چشم فینال ببینیم. به مصاف تیمی می‌رویم که بسیار منظم بازی می‌کند و کادر فنی بسیار خوبی دارد. در رأس این کادر، امیر خلیفه اصل قرار دارد که یکی از مربیان اخلاق‌مدار و باکیفیت ماست.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: استقلال خوزستان بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای دارد و می‌تواند کار را برای ما سخت کند، اما ما محکوم به برد هستیم. بچه‌ها خیلی خوب تمرین کرده‌اند و آن‌قدر انگیزه دارند که کار ما برای انتخاب ترکیب سخت شده است.

تارتار درباره فاصله کم بین بازی‌ها و چالش استفاده از بازیکنان گفت: تیمی که هدف بزرگی دارد، باید در هر پست دو بازیکن خوب داشته باشد. ما سه روز پیش بازی کردیم و فردا دوباره باید به میدان برویم. سعی می‌کنیم همه بازیکنان را در شرایط خوب نگه داریم. این چالش شیرینی است، به شرطی که اتحاد و همدلی در تیم حفظ شود.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به انتقاد‌ها از عملکرد تیمش در نیمه دوم بازی با شمس‌آذر توضیح داد: زمان زیادی برای کار تاکتیکی نداشتیم و بیشتر درگیر ریکاوری بودیم. تلاش کردیم در جلسات فنی نکات لازم را به بازیکنان منتقل کنیم. آن بازی شرایط خاص خودش را داشت و ما توانستیم با نتیجه خوبی از زمین خارج شویم، اما الان تمرکزمان روی بازی فرداست.

او درباره اینکه آیا برد همراه با کلین‌شیت برایش اهمیت دارد، پاسخ داد: هدف اصلی ما بردن بازی‌هاست. طبیعی است اگر این برد با کلین‌شیت همراه باشد، بیشتر خوشحال می‌شوم، اما مهم‌ترین مسئله برای ما کسب پیروزی است.

تارتار درباره نیمکت‌نشینی اوستون اورونوف و شایعات مربوط به ناراحتی او بیان کرد: من حاشیه‌ای احساس نکردم. اوستون با هماهنگی کادر پزشکی به رختکن رفت تا برای شروع نیمه دوم آماده شود. البته اگر بازیکنی از نیمکت‌نشینی ناراحت شود، در فوتبال طبیعی است. اوستون بازیکن خیلی خوبی است، اما بقیه بازیکنان ما هم کیفیت بالایی دارند. همه تلاش می‌کنند، اما انتخاب ترکیب با سرمربی است و این موضوع در تیم ما جا افتاده است.

او در ادامه درباره شایعه لو رفتن ترکیب پرسپولیس تصریح کرد: من خیلی فضای مجازی را رصد نمی‌کنم، اما شنیدم چنین بحثی مطرح شده. اینکه گفته‌اند برخوردی شده، درست نیست. بازیکنان ما حرفه‌ای هستند. واقعیت این است که خود ما هم تا جلسه فنی خیلی وقت‌ها ترکیب نهایی را نمی‌دانیم، چون بازیکنان از نظر کیفیت به هم نزدیک‌اند و انتخاب برای ما سخت است.

سرمربی پرسپولیس درمورد نگاه هواداران به حضورش روی نیمکت این تیم گفت: مطالبه‌گری هواداران پرسپولیس برای من قابل احترام است و از این موضوع خوشم می‌آید، چون نشان‌دهنده عشق آنها به تیم است. اگر در ابتدا بعضی‌ها من را نپذیرفته‌اند، به آنها حق می‌دهم. شاید از گذشته سوءتفاهم‌هایی درباره جذب بازیکنان از تیم‌های من به پرسپولیس وجود داشته، اما ما راه سختی در پیش داریم و باید خیلی از ایراد‌ها را برطرف کنیم. هنوز ضعف داریم و امیدوارم هواداران از تیم حمایت کنند.

او در پایان درباره وضعیت بازیکنانش خاطرنشان کرد: بچه‌ها کمی خسته هستند و ممکن است در ترکیب تغییراتی داشته باشیم؛ شاید هم تغییری ندهیم. هنوز باید شرایط را بررسی کنیم.