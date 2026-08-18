به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، احمد حفیظی در خصوص وضعیت تولید علوفه در منطقه اظهار داشت: شهرستان گتوند به عنوان یکی از قطب‌های تولید یونجه در شمال خوزستان، در حال حاضر بیش از ۳ هزار هکتار کشت یونجه دارد.

وی افزود: اگرچه سطح ثبت‌شده حدود ۲ هزار هکتار است، اما برآورد واقعی ما نشان‌دهنده کشت بیش از ۳ هزار هکتار است که با میانگین برداشت ۱۶ تن در هر هکتار، بازدهی مطلوبی را به همراه داشته است.

حفیظی با تشریح ابعاد اقتصادی این صنعت، بیان داشت: تولید این محصول راهبردی، منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳ هزار نفر از جامعه کشاورزی گتوند شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گتوند ادامه داد: همچنین، یونجه تولیدی این منطقه علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی استان، بخش قابل توجهی از آن به مراکز دامپروری در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری ارسال می‌شود.

حفیظی درخصوص روند برداشت تصریح کرد: در شرایط عادی سالانه ۶ تا ۷ چین یونجه از مزارع برداشت می‌شود و در شرایط اقلیمی مناسب، این میزان تا ۸ چین افزایش می‌یابد.

وی می‌گوید: رعایت زمان مناسب برداشت، تأثیری مستقیم بر حفظ کیفیت علوفه و افزایش ارزش غذایی آن دارد که در نهایت منجر به بهبود تغذیه دام و تقویت زنجیره تأمین خوراک دام در سطح منطقه خواهد شد.