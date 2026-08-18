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در کارگروه اقامه نماز کمیجان بر استفاده از ظرفیتها و تعامل دستگاههای اجرایی بر توجه به برپایی این فریضه مهم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز ورود آزادگان به کشور، در تجمع شب گذشته تفرش از تعدادی از ازادگان سر افراز این شهرستان تجلیل شد.
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با حضور برخی از مسئولان قضایی استان، مرتضی زینعلی به عنوان رئیس دادگستری کمیجان معرفی و از خدمات امیر حسین سعیدی قدردانی شد.
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در کارگروه سلامت و اقامه نماز کمیجان بر هماهنگی و تعامل دستگاههای اجرایی بر توجه به اقامه نماز و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی اجتماعی برای تقویت این موضوع تاکید شد.
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فرمانده انتظامی دلیجان با تشریح عملکرد پنجماهه پلیس از کشف ۱۲۳ فقره سرقت و دستگیری ۶۰ سارق در این مدت خبر داد.