به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز ورود آزادگان به کشور، در تجمع شب گذشته تفرش از تعدادی از ازادگان سر افراز این شهرستان تجلیل شد.

------------

با حضور برخی از مسئولان قضایی استان، مرتضی زینعلی به عنوان رئیس دادگستری کمیجان معرفی و از خدمات امیر حسین سعیدی قدردانی شد.

----------

در کارگروه سلامت و اقامه نماز کمیجان بر هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی بر توجه به اقامه نماز و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی برای تقویت این موضوع تاکید شد.

---------

فرمانده انتظامی دلیجان با تشریح عملکرد پنج‌ماهه پلیس از کشف ۱۲۳ فقره سرقت و دستگیری ۶۰ سارق در این مدت خبر داد.