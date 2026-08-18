پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با حضور در فدراسیون بوکس، از مینا رضازاده ملی پوش اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا و یکتا صحرایی بوکسور اعزامی به مسابقات جهانی مونتهنگرو تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز؛ حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با حضور در فدراسیون بوکس به همراه حسینی رئیس فدراسیون و نادریزاده رئیس هیئت بوکس استان از مینا رضازاده و یکتا صحرایی، دو بانوی ملیپوش البرزی تجلیل کردند.
رضایی در این دیدار با اشاره به رشد ورزش بانوان در استان البرز اظهار کرد: حضور دو ملی پوش البرزی؛ مینا رضازاده در بازیهای آسیایی ناگویا و یکتا صحرایی در رقابتهای جهانی مونتهنگرو نشاندهنده ظرفیت بالای بانوان استان در رشته بوکس است.
وی افزود: تجلیل و قدردانی از افتخارآفرینان ورزش استان را وظیفه خود میدانیم و با هر چه در توان داریم برای روحیه بخشی و حمایت از این عزیزان تلاش خواهیم کرد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز عنوان کرد: مینا رضازاده و یکتا صحرایی با اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، فرصت ارزشمندی برای نشان دادن توانمندی بوکس بانوان ایران دارند و امیدواریم با آمادگی کامل و ارائه بهترین عملکرد، نتایج قابل قبولی برای کشورمان کسب کنند.
حسینی، رئیس فدراسیون بوکس با قدردانی از حضور و حمایت سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اظهار کرد: فدراسیون برای تقویت بخش بانوان و حضور قدرتمندتر بوکسورهای کشور در رقابتهای بینالمللی برنامه ریزی مدونی داشته است.
در پایان این دیدار سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از هر دو ملی پوش البرزی؛ مینا رضازاده اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا و یکتا صحرایی اعزامی به مسابقات جهانی مونتهنگرو، تجلیل و برای آنان در رقابتهای پیشرو آرزوی موفقیت کرد.