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وزیر ورزش و جوانان در آیین بزرگداشت اربعین آقای شهید ایران حضور یافت و به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلی حضرت امام خمینی (ره) و به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد.
بیت شریف مقام معظم رهبری، روسای قوا، مقامات لشکری و کشوری نیز دوشادوش مردم در این مراسم حضور پیدا کرده و با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این مراسم حضور یافت.