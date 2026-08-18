وزیر ورزش و جوانان در آیین بزرگداشت اربعین آقای شهید ایران حضور یافت و به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلی حضرت امام خمینی (ره) و به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد.



بیت شریف مقام معظم رهبری، روسای قوا، مقامات لشکری و کشوری نیز دوشادوش مردم در این مراسم حضور پیدا کرده و با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این مراسم حضور یافت.