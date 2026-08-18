به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین اتاق قرار شاهنامه‌ای به مناسبت هفته فرهنگی آشتبان برگزار شد.

شاهنامه، فقط روایت پهلوانان و اسطوره‌های ایران نیست؛ بلکه قصه‌ای است از عشق، خرد، وفاداری و انتخاب.

بر این اساس، فضایی متفاوت با الهام از یکی از همین روایت‌های کهن شکل گرفته.

اولین اتاق قرار شاهنامه‌ای ایران، با طراحی برگرفته از کتاب «راز سیمرغ» برگزار شد؛ اینجا جایی است که یک فرار معمولی، قرار است رنگ‌وبوی افسانه‌های ایرانی بگیرد؛ فضایی که عناصر معماری، نورپردازی و طراحی داخلی آن، مخاطب را به دنیای شاهنامه می‌برد.

بازی در کنار نماد‌های شاهنامه، فرصتی است برای اینکه ادبیات کلاسیک ایران، نه فقط در کتابخانه‌ها و کلاس‌های درس، بلکه در تجربه‌های روزمره هم حضور داشته باشد.