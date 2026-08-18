یک شرکت دانش‌بنیان قمی با تولید سامانه‌ای برای انتقال بی‌سیم صدا در مسافت‌های طولانی، امکان ارسال همزمان سیگنال صوتی از یک فرستنده به تعداد زیادی گیرنده را بدون نیاز به کابل‌کشی و با حفظ کیفیت صدا فراهم کرده است؛ فناوری‌ای که در مراسم تشییع رهبر شهید نیز مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، یک سیستم صوتی توسط فناوران قمی با هدف رفع محدودیت‌های کابل‌کشی در سامانه‌های صوتی و ارتباطی طراحی شده و می‌تواند سیگنال صوتی را در فواصل طولانی به صورت بی‌سیم منتقل کند.

محمدحسن نیکوگفتار، مدیر شرکت دانش‌بنیان کاوش رسا با اشاره به ویژگی‌های فنی این سیستم گفت: این فناوری امکان ارسال یک سیگنال صوتی از یک فرستنده به تعداد زیادی گیرنده را فراهم می‌کند و گیرنده‌ها می‌توانند بدون نیاز به ارتباط کابلی، صدای ارسال‌شده را دریافت کنند.

وی افزود: یکی از مزیت‌های اصلی این سامانه، پایداری ارتباط، کاهش تداخل و حفظ کیفیت صدا در مسیرهای طولانی است که آن را برای استفاده در مجموعه‌ها و رویدادهای بزرگ و همچنین محیط‌هایی که کابل‌کشی در آنها دشوار یا پرهزینه است، کاربردی می‌کند.

نیکوگفتار با بیان اینکه این فناوری در حوزه‌های مختلف صوت، مخابرات و ارتباطات قابل استفاده است، ادامه داد: از این سامانه می‌توان برای انتقال صدا در فضاهای بزرگ، رویدادها، مجموعه‌های صنعتی و مکان‌هایی که نیاز به ارسال همزمان صدا به نقاط متعدد دارند، استفاده کرد.

این فناوری همچنین در مراسم تشییع رهبر شهید ایران مورد استفاده قرار گرفت؛ اتفاقی که نمونه‌ای از به‌کارگیری توان فنی و فناوری بومی در یکی از گسترده‌ترین مراسم‌های ملی بود.

تکیه بر توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، از جمله موضوعاتی بود که رهبر شهید بارها بر آن تأکید داشتند؛ امروز بخشی از همین توان بومی، در فناوری‌هایی نمود پیدا کرده که در میدان عمل، نیازهای کشور را پاسخ می‌دهند.