پخش زنده
امروز: -
با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، از پیراهن «ایران یاران جوان» بهعنوان نمادی برای حضور منسجم جوانان داوطلب در فعالیتهای اجتماعی و مردمی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، «ایران یاران جوان» با هدف ساماندهی ظرفیت جوانان داوطلب و سازمانهای مردمنهاد، سازماندهی کمکهای مردمی و گسترش خدمات اجتماعی در سراسر کشور راهاندازی شده است.
هادی حقشناس در حاشیه رونمایی پیراهن «ایران یاران جوان» با تأکید بر اهمیت نقش جوانان در فعالیتهای اجتماعی گفت: جوانان با انگیزه، توانمندی و روحیه مسئولیتپذیری میتوانند در عرصههای مختلف منشأ اثر باشند و «ایران یاران جوان» زمینه مناسبی برای همافزایی این ظرفیت و هدایت آن در مسیر خدمت به مردم است.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت جوانان و سازمانهای مردمنهاد استان افزود: تقویت فعالیتهای داوطلبانه و فراهم کردن زمینه حضور جوانان در عرصههای اجتماعی، علاوه بر کمک به حل مسائل جامعه، موجب افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی میشود و دستگاههای اجرایی نیز باید تسهیلگر این مشارکت باشند.
«ایران یاران جوان» با مشارکت جوانان داوطلب و سازمانهای مردمنهاد در حوزههایی از جمله سلامت، حمایتهای روحی و روانی، معیشت، آموزش امداد و نجات و ارائه خدمات اجتماعی به اقشار مختلف جامعه فعالیت خواهد کرد.
در گیلان نیز ظرفیت جوانان و سازمانهای مردمنهاد با محوریت ادارهکل ورزش و جوانان برای توسعه فعالیتهای داوطلبانه و مشارکت در برنامههای اجتماعی و مردمی به کار گرفته خواهد شد.