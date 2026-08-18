مرحله نیمه‌نهایی روز سوم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در چهار وزن ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرمین شمسی‌پور صاحب نشان طلا وزن ۵۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد، ایلیا علیخانی پنجم شد و احمدرضا محمدیان و امیرسام محمدی نیز از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی‌پور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل کریک از اوکراین با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسیم سارمانوف را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. شمسی‌پور در این مرحله مقابل کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار پایانی نیز کارومیدزه از گرجستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست داد و مدال طلای جهان را از آن خود کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، ایلیا علیخانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل چیچسو از اسلواکی با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد موکیموف از ازبکستان را با نتیجه یک بر یک شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. علیخانی در این مرحله مقابل مارکوفسکی از بلاروس با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد، اما با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، جواز حضور در مرحله شانس مجدد را به دست آورد. نماینده کشورمان در مرحله شانس مجدد برابر لائوینا از هلند با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار رده‌بندی شد. علیخانی در این دیدار مقابل یوریک میختاریان از ارمنستان با نتیجه ۴ بر صفر و با ضربه فنی مغلوب شد و پنجم شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، احمدرضا محمدیان در دور نخست رایکوویچ از کرواسی را با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل روسیت‌شویلی از گرجستان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرسام محمدی در دور نخست مقابل ویتای از مجارستان با نتیجه یک بر یک شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابت‌ها کنار رفت.