حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، وقتی با رفع موانع تولید همراه باشد، باعث فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی می‌شود؛ مسیری که تداوم آن، نیازمند حمایت عملی از واحد‌های تولیدی است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛یک واحد صنعتی در کرمان که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ آغاز کرده ، پس از گذشت ۳۵ سال فعالیت مستمر و با مدیریت چهار برادر، امروز به مجموعه‌ای با ۵۰۰ نیروی انسانی تبدیل شده است.

این واحد تولیدی در زمینه ساخت سازه‌های ساختمانی، ماشین‌آلات صنعتی و همچنین با توجه به نیازهای بخش معدن استان کرمان، تولید کفی و تریلی‌های حمل بار فعالیت دارد و در حال حاضر ظرفیت تولید آن به ۵۰۰ تن محصول در ماه می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده از سوی مدیران این مجموعه، نبود سفارش محصول از سوی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی داخل استان است؛ موضوعی که در بازدید بازرس کل استان کرمان از این واحد تولیدی مطرح و مقرر شد در نشست رفع موانع تولید استان بررسی و پیگیری شود.

مسئولان این واحد تولیدی اعلام کردند :در صورت حمایت و اعتماد واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی استان و واگذاری سفارش‌های ساخت به این مجموعه، ظرفیت تولید آن می‌تواند تا ۵ هزار تن در ماه افزایش یابد و زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۲ هزار نفر فراهم شود.