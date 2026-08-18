\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u06f2\u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f7\u06f3\u06f2 \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f.\n