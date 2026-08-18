جوشش حرکتهای مردمی؛
اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در مساجد استان مرکزی
همزمان با روز جهانی مسجد و با مشارکت مردم، پرچم خونخواهی در مساجد استان مرکزی به اهتزاز درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در جلسه طرح اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در مساجد استان گفت: با توجه به مطالبه مردم برای خونخواهی قائد شهید امت، شهدای جنگ رمضان و مردم و کودکان مظلوم به شهادت رسیده، برنامهها و پویشهای مردمی با محوریت خونخواهی در مساجد استان برگزار میشود.
حجتالاسلام محمدی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، همزمان با روز جهانی مسجد، پرچم خونخواهی در مساجد استان به اهتزاز درمیآید.
او ادامه داد: در هفته فرهنگی مساجد نیز با مشارکت مردم، اهالی مساجد و محلات، برنامهها، تجمعات و حرکتهای مردمی با محوریت خونخواهی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان گفت: ایجاد المانهای شهری و نمادهای مرتبط با خونخواهی نیز با مشارکت مردم و ظرفیتهای مردمی دنبال میشود.
مدیرکل صداوسیمای استان نیز از مشارکت رسانهای مردم در این پویش خبر داد و گفت: مردم میتوانند فایلهای تصویری، تیزر، کلیپ، گزارش مستند، عکس، متن و روایتهای خود را از طریق سامانه «روایت دات آیآر» در صفحه استان مرکزی ارسال کنند.
نجمی افزود: تولیدات رسانهای ارسالی پس از بررسی، در شبکه استانی و در صورت قابلیت، در شبکههای ملی منتشر خواهد شد.