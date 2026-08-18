حجت‌الاسلام محمدی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، همزمان با روز جهانی مسجد، پرچم خونخواهی در مساجد استان به اهتزاز درمی‌آید.

او ادامه داد: در هفته فرهنگی مساجد نیز با مشارکت مردم، اهالی مساجد و محلات، برنامه‌ها، تجمعات و حرکت‌های مردمی با محوریت خونخواهی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان گفت: ایجاد المان‌های شهری و نماد‌های مرتبط با خونخواهی نیز با مشارکت مردم و ظرفیت‌های مردمی دنبال می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای استان نیز از مشارکت رسانه‌ای مردم در این پویش خبر داد و گفت: مردم می‌توانند فایل‌های تصویری، تیزر، کلیپ، گزارش مستند، عکس، متن و روایت‌های خود را از طریق سامانه «روایت دات آی‌آر» در صفحه استان مرکزی ارسال کنند.

نجمی افزود: تولیدات رسانه‌ای ارسالی پس از بررسی، در شبکه استانی و در صورت قابلیت، در شبکه‌های ملی منتشر خواهد شد.