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آرمین شمسی پور کشتیگیر وزن ۵۵ کیلوگرم در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان صاحب نشان طلا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمان جهان به میزبانی اسلواکی، در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسیپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل کریک از اوکراین با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسیم سارمانوف را مغلوب کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت. شمسیپور در این مرحله مقابل کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد.
وی در دیدار پایانی نیز کارومیدزه از گرجستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست داد و نشان طلای جهان را از آن خود کرد.