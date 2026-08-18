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مردم ایران و سایر کشورها، از سیزدهم تیرماه لغایت ۱۸ تیرماه، با حضور در برنامههای وداع و تشییع حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای (ره)، در شهرهای تهران، قم، مشهد و کشور عراق، ارادتشان را به پیشوای شهید امت نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ مردم قدرشناس و ولایتمدار، در برنامههای وداع و تشییع آقای شهید ایران، از خونخواهی قائد شهید امت گفتند.
روایتی ببینید از وداع تاریخی مردم سیستان و بلوچستان و یک ایران، با پیشوای شهید امت، از تهران و قم، تا مشهد و کربلا...