مدیر عملیات شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: آمادگی تجهیزات، توان لجستیکی، قابلیت جابه‌جایی شناور‌ها و نیرو‌ها میان مناطق عملیاتی و تلاش نیرو‌های متخصص، از عوامل اصلی تداوم صادرات نفت کشور در شرایط بحرانی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی میرزایی، در نشست تشریح برنامه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و رفع چالش‌های عملیاتی این شرکت در عسلویه، با اشاره به تجربه عملکرد مناطق عملیاتی در شرایط جنگی گفت: توان لجستیکی، امکان جابه‌جایی شناور‌ها و نیرو‌های کلیدی بخش دریایی و صادرات میان مناطق مختلف عملیاتی، از عوامل مهم در حفظ ظرفیت صادرات کشور بود.

وی با بیان اینکه عملکرد مناطق عملیاتی در دوران جنگ، حاصل تلاش یک واحد یا مدیریت خاص نبود، افزود: این موفقیت نتیجه همکاری همه ارکان سازمان، از کارکنان مدیریت عملیات و تلاشگران مناطق عملیاتی تا مجموعه‌های برنامه‌ریزی، مالی، حقوقی، قراردادها، بازرسی، روابط عمومی و مدیریت ارشد و هیئت‌مدیره شرکت بود.

مدیر عملیات شرکت پایانه‌های نفتی ایران با تشریح برنامه‌های نگهداشت این شرکت گفت: پایانه‌های نفتی برای انجام مأموریت‌های خود، ۶ خانواده اصلی دارایی شامل خطوط زیردریایی، مخازن، اسکله‌ها، شناورها، نیروگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن و تجهیزات مرتبط با گوی‌های شناور (SPM) را در اختیار دارند و برنامه‌های نگهداشت بر ارتقای قابلیت اطمینان و بازگرداندن این دارایی‌ها به شرایط مطلوب عملیاتی متمرکز است.

به گفته میرزایی، در همین چارچوب، برخی پهلوگاه‌ها و گوی‌های شناور که از مدار سرویس خارج بودند، دوباره عملیاتی شدند و تعدادی از شناور‌ها و یدک‌کش‌های عملیاتی نیز پس از انجام تعمیرات و دریافت گواهی‌نامه‌های لازم به چرخه خدمت بازگشتند.

وی افزود: بخشی از توان تولیدی برق جزیره خارک نیز با هدف پایداری تولید برق، مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت.

میرزایی با قدردانی از کارکنان مناطق عملیاتی گفت: تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بدون اطمینان از استمرار عملکرد مناطق عملیاتی ممکن نیست.

مدیر عملیات شرکت پایانه‌های نفتی ایران عملکرد کارکنان این شرکت در جریان جنگ تحمیلی سوم را نمونه‌ای از توانمندی سرمایه انسانی دانست و افزود: در آن شرایط، نه‌تنها صادرات متوقف نشد، بلکه در برخی حوزه‌ها میزان فعالیت شرکت از شرایط عادی نیز فراتر رفت که این موضوع نشان‌دهنده تاب‌آوری، تعهد سازمانی و تعهد ملی کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی ایران است.

میرزایی گفت: بررسی عملکرد پایانه‌های نفتی ایران در این دوره نشان می‌دهد تداوم صادرات نفت در شرایط بحرانی، به مجموعه‌ای از عوامل شامل آمادگی تجهیزات، قابلیت عملیاتی شناورها، توان لجستیکی، امکان جابه‌جایی نیرو و تجهیزات میان مناطق و مهم‌تر از همه، تجربه و توان نیروی انسانی متخصص وابسته بود که در سایه سازمان‌دهی ارتباطات مؤثر میان صف و ستاد شرکت، استمرار صادرات را تضمین کردند.

وی افزود: از این منظر، برنامه‌های نوسازی و احیای دارایی‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران را می‌توان بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری زنجیره صادرات نفت کشور دانست؛ راهبردی که در آن زیرساخت آماده، نیروی انسانی متخصص و متعهد و سازمان‌دهی چابک، سه ضلع اصلی حفظ صادرات نفت و میعانات گازی در شرایط بحران به شمار می‌روند.

در این نشست، برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های پایانه‌های نفتی ایران و محور‌های سرمایه‌گذاری نیز بررسی شد. جذب سرمایه از بخش خصوصی، نوسازی ناوگان دریایی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، اصلاح فرایند‌های تدارکاتی و ارتقای سامانه‌های اندازه‌گیری و کنترل از محور‌های مورد تأکید در برنامه‌های پیش‌روی شرکت اعلام شد.

پایانه‌های نفتی به‌عنوان آخرین حلقه حیاتی زنجیره ارزشی صنعت نفت، نقشی مستقیم در استمرار جریان صادرات نفت و میعانات گازی کشور دارند و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و زیرساخت‌های عملیاتی، از الزامات حفظ این ظرفیت در شرایط عادی و بحرانی است.