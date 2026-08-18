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تیم فوتبال استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر فوتبال با یک گل از سد نساجی قائم شهر گذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۱۵ سهشنبه در هفته دوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف نساجی مازندران رفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید.
محمدرضا آزادی تنها گل این مسابقه را در دقیقه ۸۲ به ثمر رساند. شاگردان سهراب بختیاریزاده با این برد ۶ امتیازی شدند و به صدرنشینی خود ادامه دادند. شاگردان مجتبی حسینی هم که هفته گذشته با همین نتیجه برابر گلگهر شکست خورده بودند، در رده هفدهم ایستادند.
در نیمه نخست استقلال بهتر ظاهر شد و با حرکات ترکیبی و شوتزنیهای پی در پی، سعی در به ثمر رساندن گل نخست داشت، اما سیوهای جعفرپور و هوشیاری مدافعان نساجی، مانع از پیش افتادن حریف شد تا ۲ تیم با نتیجه تساوی به رختکن بروند.
در ابتدای نیمه دوم بازی کمی متعادلتر دنبال شد و نساجی کمی جلو کشید، اما حملات جسته و گریخته آنها اثری نداشت. در سمت مقابل آبیپوشان هم با شدت بیشتری روی دروازه حریف قائمشهری فشار میآوردند، اما ضربات شاگردان بختیاریزاده زهر کافی را نداشت؛ تا اینکه محمدرضا آزادی که به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمده بود، در دقیقه ۸۲ از شلوغی محوطه جریمه، بهره کافی را برد و گل برتری تیمش را به ثمر رساند. در ادامه آبیهای تهران با مدیریت جریان بازی، از گل خود محافظت کردند تا برای دومین هفته متوالی، پیروز از زمین خارج شوند.
ترکیب نساجی: علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیعزاده، پوریا سرآبادانی، افشین صادقی (۶۸ - پوریا رضازاده)، جواد آقاییپور (۸۲ - آریو مهدویکیا)، صادق آلبوصبیح (۸۰ - مهدی طهماسبی)، بهروز نوروزیفرد، محمد حسینزاده، فردین نجفی (۴۶ - علی اصغر اعرابی) و معید ایمری (۶۶ - علی نصیری).
ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی (۹۰ - سامان تورانیان)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی (۶۰ - محمدحسین اسلامی)، اسماعیل قلیزاده (۹۰ - روزبه چشمی) و سعید سحرخیزان (۸۰ - محمدرضا آزادی).