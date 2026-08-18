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فرماندار امیدیه استان خوزستان، وقوع آتشسوزی در نیزارهای پشت فرودگاه این شهرستان را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بلقیس حسینی گفت: حدود ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه شنبه ۲۷ مرداد، یک مورد آتش سوزی در نیزارهای پشت فرودگاه امیدیه رخ داد که بررسیهای اولیه حاکی از وقوع این حادثه توسط افراد ناشناس است.
وی میگوید: نیروهای آتشنشانی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.
به گفته حسینی؛ خوشبختانه این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته و علت دقیق وقوع آن در دست بررسی است.
شهرستان امیدیه در جنوبشرق استان خوزستان و در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوبشرقی اهواز قرار دارد و از مناطق نفتخیز استان به شمار میرود.