به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بلقیس حسینی گفت: حدود ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه شنبه ۲۷ مرداد، یک مورد آتش سوزی در نیزارهای پشت فرودگاه امیدیه رخ داد که بررسی‌های اولیه حاکی از وقوع این حادثه توسط افراد ناشناس است.

وی می‌گوید: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

به گفته حسینی؛ خوشبختانه این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته و علت دقیق وقوع آن در دست بررسی است.

شهرستان امیدیه در جنوب‌شرق استان خوزستان و در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب‌شرقی اهواز قرار دارد و از مناطق نفت‌خیز استان به شمار می‌رود.