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مردم زنجان با حضور در مراسم چهلم رهبر شهید، ضمن گرامیداشت یاد و آرمانهای او، بر وفاداری به راهش و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در مصلای خاتم الانبیای زنجان با حضور خیل عاشقان آن امام شهید برگزار شد.
با گذشت چهل روز از شهادت رهبر شهید، مردم زنجان با حضور و ابراز ارادت، بار دیگر بر زنده نگه داشتن یاد و آرمانهای او تأکید کردند و گفتند داغ این فقدان همچنان برای ملت ایران تازه است.
مردم زنجان با حضور در این مراسم با گرامیداشت یاد رهبر شهید، از نقش و جایگاه او در حمایت از ملتهای مظلوم و جریان مقاومت یاد کردند و تأکید داشتند که شهادت پایان راه نیست، بلکه میتواند زمینهساز استقامت و بیداری بیشتر ملتها باشد.