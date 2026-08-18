کشتی‌گیر منطقه آزاد اروند با برتری مقابل چهار حریف، به دیدار نهایی وزن ۴۴ کیلوگرم هشتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقابت‌های کشتی فرنگی هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور از صبح دوشنبه ۲۶ مردادماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شده است.

تیم کشتی منطقه آزاد اروند نیز در این رقابت‌ها حضور دارد و محمد جمالی در وزن ۴۴ کیلوگرم با عملکردی موفق، پس از پیروزی برابر نمایندگان استان‌های مازندران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و یزد، به فینال این وزن راه یافت.

جمالی در دیدار نهایی برای کسب مدال طلای این رقابت‌ها به مصاف مهدوی‌یار از استان فارس خواهد رفت.