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شرکت پتروشیمی شهرستان شازند استان مرکزی با حفظ زنجیره تولید در دو جنگ اخیر، برای تامین نیازهای کشور تلاش کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت پتروشیمی شازند استان مرکزی، با حفظ و تداوم زنجیره تولید در دو جنگ سال گذشته تا کنون، تلاشهای خوبی برای تامین نیازهای کشور داشت .
مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند در نشست خبری با بیان این مطلب و تشریح عملکرد این شرکت در یکسال گذشته، با اشاره به وقوع دو جنگ اخیر امریکایی صهیونی علیه ملت ایران گفت: شرکت پتروشیمی بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو کشور در جبهه اقتصادی کشور با تلاش شبانه روزی کارکران و مهندسان توانست به حرکت چرخ اقتصادی کشور کمک کند
عباس کریمی افزود این شرکت با وحدت و همدلی کارگران و مهندسان در کنار مردم مقابل جنگ اقتصادی دشمنان ایستاده وهمزمان برنامههای مختلفی برای افزایش بهرهوری، حفظ نیروی انسانی متخصص و توسعه ظرفیتهای تولید در دست اجرا دارد.