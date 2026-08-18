به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت پتروشیمی شازند استان مرکزی، با حفظ و تداوم زنجیره تولید در دو جنگ سال گذشته تا کنون، تلاش‌های خوبی برای تامین نیاز‌های کشور داشت .

مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند در نشست خبری با بیان این مطلب و تشریح عملکرد این شرکت در یکسال گذشته، با اشاره به وقوع دو جنگ اخیر امریکایی صهیونی علیه ملت ایران گفت: شرکت پتروشیمی بعنوان یکی از شرکت‌های پیشرو کشور در جبهه اقتصادی کشور با تلاش شبانه روزی کارکران و مهندسان توانست به حرکت چرخ اقتصادی کشور کمک کند

عباس کریمی افزود این شرکت با وحدت و همدلی کارگران و مهندسان در کنار مردم مقابل جنگ اقتصادی دشمنان ایستاده وهمزمان برنامه‌های مختلفی برای افزایش بهره‌وری، حفظ نیروی انسانی متخصص و توسعه ظرفیت‌های تولید در دست اجرا دارد.