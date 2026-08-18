در اجتماع شبانه لوشان ضمن تجلیل از آزادگان سرافراز و رونمایی از کتاب « ماه روی زمین نمی ماند» برگرفته از زندگی و خاطرات شهید ایرج شعبانی ، نماهنگ باید برخاست ، با حضور مداح این نماهنگ سروده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مردم ولایتمدار لوشان در یکصد و هفتادمین اجتماع شبانه خود به میدان آمدند تا بگویند هستند برآن عهدی که بستند.

در اجتماع شب گذشته لوشان ضمن تجلیل از آزادگان سرافراز و رونمایی از کتاب " ماه روی زمین نمی‌ماند" برگرفته از زندگی و خاطرات شهید ایرج شعبانی، نماهنگ باید برخاست، با حضور مداح این نماهنگ سروده شد.