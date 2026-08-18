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فرماندار شهرستان نظرآباد گفت: خبرنگاران در طول یک سال گذشته، بهویژه در بزنگاههای حساس و شرایط بحرانی، حضوری مسئولانه و اثرگذار داشتند و با اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، در کنار مردم و مجموعه مدیریت شهرستان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، شمیرانی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت:رسانهها در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نقش مؤثری در آرامش جامعه داشتند.
شمیرانی با اشاره به عملکرد رسانهها در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به اخبار دقیق و قابل اعتماد نیاز داشت، خبرنگاران و فعالان رسانهای با حضور در میدان و انعکاس صحیح اخبار، نقش مهمی در تقویت آرامش عمومی، مقابله با روایتهای نادرست و افزایش اعتماد مردم ایفا کردند.
وی افزود: در حوادث و رویدادهای مهم سال گذشته، از جمله شهادت امام شهید امت، جمعی از فرماندهان، نخبگان و شخصیتهای برجسته کشور، اصحاب رسانه با مسئولیتپذیری در کنار مردم حضور داشتند و روایت صحیح و بهموقعی از این اتفاقات ارائه کردند که این تلاشها شایسته قدردانی است.
فرماندار نظرآباد با اشاره به همراهی رسانهها با مدیریت شهرستان در مناسبتها و رویدادهای مختلف خاطرنشان کرد: رسانههای تنها منعکسکننده اخبار نیستند، بلکه بخشی از جریان توسعه و حل مسائل مردم هستند و بسیاری از موضوعات و مطالبات مطرحشده از سوی آنان، در تصمیمگیری و پیگیری دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
شمیرانی با تأکید بر اهمیت نقدهای کارشناسی رسانهها گفت: نقد سازنده و مطالبهگری دلسوزانه رسانهها را یک فرصت برای مدیریت شهرستان میدانیم؛ چراکه خبرنگاران میتوانند با طرح صحیح مشکلات و مطالبات مردم، مدیران را نسبت به مسائل موجود حساستر کرده و زمینه اصلاح فرآیندها و تسریع در اجرای امور را فراهم کنند.
وی ادامه داد: همدلی و همکاری میان مجموعه مدیریت شهرستان، نماینده مردم در مجلس، مسئولان استانی، شوراها، شهرداریها و دستگاههای اجرایی، در کنار همراهی مردم و رسانهها، موجب شده است نظرآباد در حوزههای مختلف عمرانی، اشتغال، زیرساخت، اجتماعی و فرهنگی گامهای قابل توجهی بردارد.
فرماندار نظرآباد همچنین بر ضرورت توجه به مسائل صنفی خبرنگاران تأکید کرد و گفت: موضوعاتی همچون امنیت شغلی، بیمه و آینده حرفهای خبرنگاران از دغدغههای مهم جامعه رسانهای است و مدیریت شهرستان در چارچوب اختیارات خود برای پیگیری و کمک به رفع این مسائل آمادگی دارد.
شمیرانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رسانهها در روزهای سخت نشان دادند که علاوه بر رسالت حرفهای، نسبت به مسائل اجتماعی و انسانی جامعه نیز احساس مسئولیت دارند.