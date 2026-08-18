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در حالی که ملت ایران با نزدیک شدن به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شاهد تداوم تجمعات مردمی در میدانها و خیابانها هستند، تحلیلها نشان میدهد که این حضور مستمر (۱۷۰ شب متوالی)، نمادی از ایستادگی برای حفظ نظام اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اگرچه در هر دو مقطع تاریخی یعنی کودتای ۲۸ مرداد و تلاشهای دشمن در دی ۱۴۰۴ نقش استکبار جهانی و دستهای پنهان آمریکا به عنوان طراح اصلی جریانها دیده میشود، اما تفاوتهای بنیادینی میان این دو دوره وجود دارد.
در سال ۱۳۳۲، دشمن با بهرهبرداری از ضعفهای سیاسی، توان مهار اراده ملی را داشت؛ اما در سال جاری، با وجود جنگ شناختی گسترده دشمن، معادلات به کلی دگرگون شده است.
بر اساس این تحلیل، مردم ایران در کودتای دی، با بهرهگیری از روشنگریهای رهبر شهید انقلاب، برخلاف مقاطع تاریخی گذشته، با صلابتی بیسابقه در میدان ایستادگی کرده و مانع از تکرار سناریوهای گذشته شدند.