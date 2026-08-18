با وجود دو جنگ تحمیلی، سالی که گذشت مشارکت مردم در امور خیریه و بهزیستی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با وجود دو جنگ تحمیلی، در سالی که گذشت، مشارکت ایرانیان در امور خیریه و بهزیستی، افزایش یافت و بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.

محمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب در پایان نشست مشارکت‌های مردمی و خیرین سازمان بهزیستی استان در استانداری مرکزی افزود: کمک مردم در این سال به بیش از دو همت رسید که پیش بینی می‌شود امسال این رقم نیز افزایش یابد و البته این رویکرد نشان دهنده همدلی مردم در دشوراری‌ها است.

او با اشاره به اینکه بودجه سازمان امسال بهزیستی کشور هم سو با لزوم حمایت بیشتز از معلولان و مستمندان نسبت به گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است، گفت: با این حال باید در زمینه تقویت و توجه به ظرفیت‌های و مشارکت مردم کار کرد.

حسن قمری معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی هم در این نشست بر لزوم حمایت ملی از افراد تحت پوشش بهزیستی و رفع قوانین دست و پا گیر گفت استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که مردمش در زمینه امور خیریه مشارکت جدی داشته و دارند.