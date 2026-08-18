استقبال از زهرا زارعی، دونده ملی پوش دوومیدانی در کرمان

زهرا زارعی، دونده منوجانی تیم ملی دوومیدانی، پس از درخشش در جام بین‌المللی بلاروس و کسب دو نشان طلای ماده‌های ۲۰۰ و ۴۰۰ متر، با استقبال مسئولان استانی و ورزشی وارد کرمان شد.