پخش زنده
امروز: -
زهرا زارعی، دونده منوجانی تیم ملی دوومیدانی، پس از درخشش در جام بینالمللی بلاروس و کسب دو نشان طلای مادههای ۲۰۰ و ۴۰۰ متر، با استقبال مسئولان استانی و ورزشی وارد کرمان شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛زهرا زارعی که به تازگی رکورد دوهای ۴۰۰ و ۲۰۰ متر ایران را در بلاروس ارتقا داده است، در حاشیه مجمع انتخاباتی هیات دوومیدانی استان کرمان از وی قدر دانی شد.
این دونده اهل منوجان بابت هر رکوردشکنی مبلغ ۱ میلیارد ریال و در مجموع ۲ میلیارد ریال جایزه نقدی خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد.