مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از افزایش ۷۰۰ درصدی فعالیت دکل‌های تعمیراتی در چهار ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهران حسن وند، با اشاره به افزایش فعالیت دکل‌های تعمیراتی در چهار ماه نخست امسال، افزود: در این مدت دکل‌های تعمیراتی در هشت حلقه چاه مستقر شدند که در مقایسه با یک حلقه چاه در مدت مشابه پارسال، رشد ۷۰۰ درصدی فعالیت دکل‌های تعمیراتی را نشان می‌دهد.

وی افزود: با اجرای عملیات تعمیراتی و استفاده از دستگاه‌های لوله مغزی سیار، احیای چاه ها، رفع مشکلات فنی و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی با هدف پایداری و افزایش تولید نفت دنبال می‌شود و انتظار می‌رود روند پرسرعت عملیات دکل‌های تعمیراتی تا پایان سال ادامه یابد.

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های مناطق نفت خیز جنوب گفت: در بخش عملیات با دستگاه‌های لوله مغزی سیار نیز در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، به طور میانگین رشد ۵۰ درصدی در انجام عملیات ثبت شد.

حسن وند افزود: این عملیات با هدف رفع مشکلات چاه، بهبود شرایط تولید و بازگرداندن چاه‌ها به چرخه تولید انجام شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های مناطق نفت خیز جنوب برای تجهیز و راه اندازی مجدد دستگاه‌هایی که در سال‌های گذشته از چرخه عملیات خارج شده‌اند، تلاش می‌کند، گفت: این اقدام‌ها در شرایط حساس کشور و هم زمان با تداوم خدمت رسانی صنعت نفت در جنگ تحمیلی سوم نیز بدون وقفه ادامه یافت.

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، افزود: حاصل این اقدام ها، بازسازی و بهینه سازی دستگاه دکل تعمیراتی ۱۰۷، راه اندازی مجدد یک دستگاه لوله مغزی و راه اندازی عملیات E-line با استفاده از دستگاه‌های لوله مغزی بوده است.

حسن وند گفت: افزایش ظرفیت و توان ناوگان لوله مغزی با به کارگیری لوله‌هایی با قطر بالا برای انجام عملیات‌های پیچیده در عمق‌های بیش از ۳ هزار متر، نوسازی و بهینه سازی دستگاه‌های لوله مغزی، تعمیر و راه اندازی چاه‌های تولیدی و پساب و ایمن سازی چاه ها، از دیگر فعالیت‌های واحد‌های تعمیراتی سرچاهی و درون چاهی مدیریت تعمیر و تکمیل چاه‌های مناطق نفت خیز جنوب است.