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همایش تخصصی با محوریت پیشگیری از اعتیاد، ویژه جامعه کار و تولید امروز در کارخانه لاستیک بارز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در این مراسم از کارفرمایان مسئولیت پذیر اجتماعی در حوزه پیشگیری از اعتیاد از جمله مجتمع صنعتی بارز / شرکت سیمان ممتازان کرمان و شرکت گوهر روش سیرجان تجلیل شد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم گفت: اعتیاد اولویتدارترین مسئله اجتماعی کشور است و سرمایهگذاری در پیشگیری از اعتیاد میتواند از خیلی از مشکلات دیگر جلوگیری کند.
محمدهادی عسکری گفت: یک دستگاه به تنهایی نمیتواند از اعتیاد جلوگیری کند و باید حضور موثر دستگاههای مختلف و گروههای مردمی را داشته باشیم.
وی افزود: ما نیاز به شیوه ائتلافی داریم که همه دستگاهها کنار هم قرار بگیرند و در حوزه کار و تولید باید به طور ویژه روی این موضوع کار کرد و توجه به ورزش کارگری در برخی از مجموعههای تولیدی توانسته از اعتیاد جلوگیری کند
در این مراسم آقای میرزایی مدیرعامل گروه صنعتی بارز گفت: این مجموعه ۴۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد و علاوه بر تولید مستمر حتی در ایام جنگ، در بخشهای اموزش و سلامت روان و جسم هم فعال است.
میرزایی افزود: مجموعه بارز ۴۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد و در بخشهای سلامت روان و جسم فعال است و بحثهای آموزش را مرتب پیگیری میکند .
وی افزود: در تمام ایام جنگ ، تولید متوقف نشد ، در تامین مواد اولیه ، شرایط کشور شرایط سختی است اما تولید حفظ شد .
ابراهیمی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در این مراسم گفت: این نشست در راستای یکی از وظایف معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود و ما خود را موظف میدانیم در کنار صیانت از نیروی کار ، در موضوع پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی نیز اثرگذار باشیم.
در این مراسم همچنین از کارفرمایان مسئولیت پذیر اجتماعی در حوزه پیشگیری از اعتیاد از جمله مجتمع صنعتی بارز / شرکت سیمان ممتازان کرمان و شرکت گوهر روش سیرجان تجلیل شد .