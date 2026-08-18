همایش تخصصی با محوریت پیشگیری از اعتیاد، ویژه جامعه کار و تولید امروز در کارخانه لاستیک بارز برگزار شد.

همایش پیشگیری از اعتیاد، ویژه جامعه کار و تولید در کرمان

همایش پیشگیری از اعتیاد، ویژه جامعه کار و تولید در کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در این مراسم از کارفرمایان مسئولیت پذیر اجتماعی در حوزه پیشگیری از اعتیاد از جمله مجتمع صنعتی بارز / شرکت سیمان ممتازان کرمان و شرکت گوهر روش سیرجان تجلیل شد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم گفت: اعتیاد اولویت‌دارترین مسئله اجتماعی کشور است و سرمایه‌گذاری در پیشگیری از اعتیاد می‌تواند از خیلی از مشکلات دیگر جلوگیری کند.

محمدهادی عسکری گفت: یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند از اعتیاد جلوگیری کند و باید حضور موثر دستگاه‌های مختلف و گروه‌های مردمی را داشته باشیم.

وی افزود: ما نیاز به شیوه ائتلافی داریم که همه دستگاه‌ها کنار هم قرار بگیرند و در حوزه کار و تولید باید به طور ویژه روی این موضوع کار کرد و توجه به ورزش کارگری در برخی از مجموعه‌های تولیدی توانسته از اعتیاد جلوگیری کند

در این مراسم آقای میرزایی مدیرعامل گروه صنعتی بارز گفت: این مجموعه ۴۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد و علاوه بر تولید مستمر حتی در ایام جنگ، در بخش‌های اموزش و سلامت روان و جسم هم فعال است.

میرزایی افزود: مجموعه بارز ۴۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد و در بخش‌های سلامت روان و جسم فعال است و بحث‌های آموزش را مرتب پیگیری میکند .

وی افزود: در تمام ایام جنگ ، تولید متوقف نشد ، در تامین مواد اولیه ، شرایط کشور شرایط سختی است اما تولید حفظ شد .

ابراهیمی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در این مراسم گفت: این نشست در راستای یکی از وظایف معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود و ما خود را موظف می‌دانیم در کنار صیانت از نیروی کار ، در موضوع پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی نیز اثرگذار باشیم.

در این مراسم همچنین از کارفرمایان مسئولیت پذیر اجتماعی در حوزه پیشگیری از اعتیاد از جمله مجتمع صنعتی بارز / شرکت سیمان ممتازان کرمان و شرکت گوهر روش سیرجان‌ تجلیل شد .