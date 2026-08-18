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آرین جعفر طیار، بازیکن شایسته و آیندهدار گیلانی، به اردوی تیم ملی اسکواش ردههای سنی پسران برای حضور و اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، آرین جعفر طیار، بازیکن شایسته و آیندهدار گیلانی، به اردوی تیم ملی اسکواش ردههای سنی پسران برای حضور و اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شد.
این اردو از ششم تا شانزدهم شهریور ماه به میزبانی هیات اسکواش استان خراسان جنوبی برگزار میشود و تیم ملی اسکواش پسران، خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی تیمی جوانان آسیا که بهمن ماه امسال در تایلند برگزار میشود آماده میکند.