مردم آگاه و با بصیرت شهرستان‌های استان تهران در یکصد و هفتادمین شب حضور خود، با برپایی اجتماعات مردمی، بر پیوند عمیق با رهبری انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های استان تهران در یکصد و هفتادمین شب حضور، بار دیگر اراده و بصیرت خود را در پیوندی عمیق با رهبری انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

در این اجتماعات مردمی، شرکت‌کنندگان با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدات و حمایت همه‌جانگی از نیرو‌های مسلح کشور در صیانت از امنیت ملی تأکید کردند. این حضور گسترده مردمی در شب یکصد و هفتادمین، نشان‌دهنده تداوم بصیرت و هوشیاری مردم استان تهران در مسیر حمایت از نظام اسلامی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب است.