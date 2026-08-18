حضوری شدن مدارس در سی‌ونهمین اجلاس مدیران کل، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان کرمان، همزمان با سراسر کشوراعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در این اجلاس که به صورت وبیناری و با حضور وزیر آموزش و‌پرورش برگزار شد، براجرای اولویت‌های امسال با شعار"حماسه همدلی، برای ایران، برای مدرسه" تاکید شد.

اجرای طرح تحولی در ۲۰۰ مدرسه، کنترل آسیب‌های اجتماعی و شکوفایی استعداد‌ها، کاهش تنوع مدارس به منظور جلوگیری از حذف شکاف اجتماعی، اجرای الگوی مدرسه تراز و توانمندسازی نیروی انسانی، مهارت آموزی و نهضت توسعه عدالت آموزشی، اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و‌پرورش در سال تحصیلی جدید است.