پخش زنده
امروز: -
حضوری شدن مدارس در سیونهمین اجلاس مدیران کل، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان کرمان، همزمان با سراسر کشوراعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در این اجلاس که به صورت وبیناری و با حضور وزیر آموزش وپرورش برگزار شد، براجرای اولویتهای امسال با شعار"حماسه همدلی، برای ایران، برای مدرسه" تاکید شد.
اجرای طرح تحولی در ۲۰۰ مدرسه، کنترل آسیبهای اجتماعی و شکوفایی استعدادها، کاهش تنوع مدارس به منظور جلوگیری از حذف شکاف اجتماعی، اجرای الگوی مدرسه تراز و توانمندسازی نیروی انسانی، مهارت آموزی و نهضت توسعه عدالت آموزشی، اولویتهای اصلی وزارت آموزش وپرورش در سال تحصیلی جدید است.