به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، آمده است: «مراسم چهلم تدفین حضرت آیت الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله علیه) فرداچهارشنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۰ صبح در حسینیه ثارالله کرمان برگزار خواهد شد.

مراسم بزرگداشت امام شهید امت پنج­شنبه ۲۹ مرداد نیز ساعت۱۷ در محل گلزار شهدای کرمان در جوار مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، برگزار می‌شود.

همچنین شامگاه پنجشنبه ۲۹ مرداد بعد از نماز مغرب و عشاء در مساجد سراسر استان، اجتماعات شبانه و با حضور هیئت‌های مذهبی، مراسم اربعین تدفین قائد شهید امت برپا خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان، از برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب جمعه ۳۰ مرداد همزمان با اقامه نماز جمعه در سراسر استان خبر داد.