فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ از دستگیری اعضای باند سه‌نفره سارقان به عنف تلفن همراه خبر داد و گفت: اعضای این باند که با استفاده از موتورسیکلت و تهدید با سلاح سرد اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه می‌کردند، به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ «مجید مردانی» با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف تلفن همراه در سطح شهرستان چهارباغ، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی اعضای یک باند سه‌نفره سارقان شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات هدفمند هر سه متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ مردانی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ۱۰ فقره سرقت به عنف تلفن همراه اعتراف کردند که ارزش اموال مسروقه برابر با ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.